Third éditions dévoile deux nouveaux livres illustrés sur l'univers du jeu vidéo

Si vous êtes à la recherche de nouveaux ouvrages sur la thématique du jeu vidéo pour les fêtes de fin d'année ou pour étoffer votre bibliothèque, Third éditions a mis à disposition des lecteurs deux nouveaux ouvrages : À la découverte des consoles insolites de Anthony Boudin et Imaginaires du jeu vidéo de Marine Macq. Richement illustrés, le premier ouvrage propose de rendre hommage aux consoles de jeu qui sont restées dans l'ombre ou totalement fantaisiste dans plus de 400 pages. Le second ouvrage quant à lui a été co-édité avec les éditions Cercle d'Art, et se concentre sur le travail de grands concept artists français à l'origine de panoramas somptueux. Vous trouverez un descriptif plus détaillé des ouvrages ci-dessous.

À la découverte des consoles insolites Au premier abord, l’histoire des consoles de jeux vidéo paraît simple, limpide, illuminée par les phares que sont les consoles de Nintendo (Wii, Game Boy), Sony (PlayStation), SEGA (Mega Drive, Saturn) ou encore Microsoft (Xbox). Or, dans l’ombre de ces phares, on trouve pléthore de consoles qui en sont restées au stade de prototypes, qui ont connu un échec commercial cuisant ou qui ont été rapidement oubliées ! Dans À la découverte des consoles insolites. L’histoire alternative du jeu vidéo, Anthony Boudin nous invite dans son cabinet de curiosités personnel, pour faire connaissance avec une partie de ces consoles méconnues et, par la même occasion, nous ouvrir les yeux sur les recoins obscurs de l’industrie : le succès étonnant et persistant des vieilles consoles SEGA en Amérique du Sud, l’état du jeu vidéo en Chine, la Play Station originellement conçue pour Nintendo, les multiples clones de la Game Boy, etc. Un voyage amusant, instructif et inoubliable ! Cet ouvrage a pu être conçu et illustré grâce à l’aide de deux des plus importantes associations dédiées à la préservation du patrimoine du jeu vidéo : MO5 et Silicium.

Imaginaires du jeu vidéo Le jeu vidéo affirme une véritable esthétique. Comment se construit-elle ? Qui sont les artistes et quels outils emploient-ils pour concevoir des univers graphiques à la fois originaux et fonctionnels ? C’est tout l’enjeu de l’étape décisive du concept art. À travers une grande richesse d’illustrations, une analyse détaillée et les interviews d’une vingtaine d’artistes français – issus de célèbres studios de développement comme Dontnod (Life is Strange), Lizardcube (Streets of Rage 4) et Asobo Studio (A Plague Tale : Innocence) –, ce livre d’art co-édité avec les Éditions Cercle d'Art offre un regard transversal très éclairant sur cette discipline encore auréolée de mystère pour la majeure partie du public. Entretiens exclusifs avec 10 studios français : Dontnod • Asobo Studio • Magic Design • DigixArt • The Game Bakers • Nova-box • Lizardcube • Motion Twin • Spiders • Un Je Ne Sais Quoi

Source : Thirdeditions