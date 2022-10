Third Éditions annonce un beau livre sur la Game Boy pour noël

Si vous ne connaissez toujours pas Third Éditions, il va falloir vous y mettre. Les connaisseurs le savent, cette maison d'édition spécialisée dans les ouvrages autour du jeu vidéo (même si ces derniers temps leur ligne éditoriale évolue vers le cinéma) sort régulièrement des livres aussi indispensables qu'incontournables.

Entre livres sur les sagas Zelda, Mario ou encore sur L'histoire de la Wii... les ouvrages de Third Éditions sont de véritables célébrations du jeu vidéo et permettent aux joueurs d'aller plus loin dans l'analyse et dans l'historique de leurs sagas ou marques préférées.

Pour bien préparer les fêtes de fin d'année, Third Éditions viennent d'annoncer un "beau livre" sur une console culte, la Game Boy (non, nous n'écrirons pas "Le Game Boy) qui sortira en décembre prochain . Nommé La Game Boy en 350 jeux, cet ouvrage reviendra sur les jaquettes de la ludothèque de cette incroyable console tout en proposant un voyage nostalgique sur une époque bénie pour Nintendo.

Si pour l'instant les précommandes pour cet ouvrage ne sont pas ouvertes, nous vous tiendrons évidemment au courant de son prix et de sa date de sortie dès que ceux-ci seront communiquées par l'éditeur . Êtes-vous comme nous fans de "beaux livres" ? Cet ouvrage vous fait-il de l'œil ?