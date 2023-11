Third Éditions annonce le livre "En quête de J-RPG" écrit par Jordan Mauger

Si comme nous, et c'est sûrement très vrai pour la plupart d'entre-vous, vous êtes fans de J-RPG, vous serez ravis d'apprendre que Third Éditions, la maison d'édition dont nous vous avions proposé une interview il y a peu (cliquez ici pour en lire la première partie et ici pour lire la seconde) vient d'annoncer l'arrivée dans son catalogue d'ouvrage d'un livre entièrement dédié au genre. Écrit par Jordan Mauger, ce bel ouvrage de 272 pages revient sur l'histoire de ce genre et ses quarante années d'existences, entre Final Fantasy, Dragon Quest ou encore Chrono Trigger, Jordan Mauger entend parler de ce genre dans son intégralité et avec une passion que l'on imagine sans borne.

Si vous avez vous aussi envie de parcourir ce livre qui revient sur un pan entier de l'histoire du média jeu vidéo, En quête de J-RPG est disponible en édition simple ou en édition First Print (avec une couverture et une lithographie exclusive ainsi qu'un accès gratuit à l'ebook du livre) au prix respectifs de 39,90 euros et de 44,90 euros sur le site de Third Éditions.

Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger… Autant de noms célèbres et célébrés qui, chez beaucoup de joueurs et joueuses, ont un écho particulier. Certaines scènes et personnages sont à jamais ancrés dans la mémoire collective, et sont, encore aujourd'hui, évoqués avec une nostalgie et un respect qui forcent l'admiration. En quarante ans d'existence, le J-RPG a traversé l'histoire du jeu vidéo et a évolué avec lui, de la NES aux machines actuelles, pour nous offrir d'inoubliables odyssées. Cet ouvrage dissèque les rouages...

Source : Thirdeditions