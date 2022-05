They Always Run s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Alors que They Always Run est attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch le 19 mai 2022, Le distributeur Red Art Games et le développeur Alawar Entertainment ont signé un partenariat pour proposer le jeu d'action/plateforme en version physique. En Europe, ce sont donc deux éditions qui verront le jour : une classique et une collector.

Edition Classique - 4 000 unités - 29,99€

Edition Collector - 1 000 unités - 59,99€

Contenu de l'édition collector :

Un exemplaire du jeu

Un artbook

Un CD de la bande-originale du jeu

They Always Run Collector" height="315" src="/fichiers/2022/5/18/capture-decran-2022-05-18-a-130451.png" width="640" />

Les précommandes ouvriront le jeudi 19 mai à 17h heure de Paris sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games. En Europe, l’édition Standard de They Always Run sortira le 9 septembre prochain . La Collector’s Edition sera quant à elle commercialisée au cours du 4e trimestre 2022 .