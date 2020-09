There Is No Light valide son Kickstarter et sortira sur Nintendo Switch

Jeu d'action-aventure proposé sur Kickstarter par le développeur Zelart, There Is No Light vient de franchir le pallier cible pour valider sa campagne de collecte de fonds, récoltant 34.000$ (à l'heure où nous écrivons ces lignes) sur les 30.000$ demandés. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif officiel, et vous donnons rendez-vous sur la page Kickstarter du projet. À noter que si le jeu vous intéresse, une démo PC est également accessible. La sortie officielle quant à elle est prévue pour courant 2021 sur divers supports dont la Nintendo Switch

There Is No Light est une sinistre aventure post-apocalyptique en pixel-art. Explorez le monde souterrain et tuez des hordes de créatures démoniaques. Plongez dans une réalité où toute la population humaine a été éradiquée par une catastrophe mondiale. Combattez les forces démoniaques assoiffées de sang pour mettre de l'ordre dans le monde... Ou devenez le héraut de sa destruction ! Le gameplay est centré sur un style de combat agressif. Il ressemble à une danse mortelle, où toute erreur pourrait être la dernière, mais où il n'est pas question d'éviter le combat. Un système de Rage se met en place lorsque des dégâts sont infligés aux ennemis et à l'environnement, et le héros peut utiliser des capacités d'armes spéciales afin d'obtenir un avantage au combat. Combattez dans les terres dangereuses du monde souterrain, vainquez des boss mortels et trouvez un chemin vers la lumière qui vous a été enlevée par l'Église de la Grande Main. Caractéristiques : Cendres de l'Ancien Monde - Visitez des établissements humains et des ruines surnaturelles pour découvrir les secrets du passé.

Cendres de l'Ancien Monde - Visitez des établissements humains et des ruines surnaturelles pour découvrir les secrets du passé.

Combattez pour survivre - Faites-vous un chemin à travers des hordes d'ennemis divers.

Remplis de rage - Le système de la rage vous oblige à tuer vos adversaires rapidement et efficacement.

Le danger se cache dans l'ombre - Rencontrez des boss chthoniens et horribles.

Armes du monde souterrain - Développez votre propre style de combat grâce à un vaste arsenal d'armes et à des capacités spéciales uniques.

Récit non linéaire - Explorez l'histoire comme vous le souhaitez.

Bonnes intentions - Vos actions et vos décisions ont une incidence sur le monde.

