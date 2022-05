Them’s Fightin’ Herds - Le jeu de combat de la développeuse de My Little Pony : Friendship is Magic débarque sur Nintendo Switch

Petit OVNI vidéoludique dans l'univers du jeu de combat en 2D qui a su se faire une belle réputation depuis sa sortie PC en 2020, Them’s Fightin’ Herds s'apprête à mettre d'accords les amateurs du genre sur consoles de jeu, Nintendo Switch incluse. Mane6 et Modus Games viennent ainsi d'annoncer que Them’s Fightin’ Herds sortira dans le courant de l'automne prochain .

Them's Fightin' Herds, actuellement disponible sur Steam, est un jeu de combat en 2D à quatre boutons qui met en scène des personnages conçus par Lauren Faust (productrice et développeuse de My Little Pony : Friendship is Magic ; créatrice, directrice et développeuse de Super Best Friends Forever). Battez-vous dans les modes Arcade et Versus local, entraînez-vous dans les modes Tutoriel et Entraînement, puis plongez dans les nombreuses fonctions de jumelage en ligne du jeu (avec le netcode GGPO rollback) pour vous mesurer à des joueurs du monde entier. Vous pouvez également explorer un mode Histoire épisodique qui mêle aventure en vue de dessus et défis de combat de jeux de combat !