Them's Fightin' Herds - Le Renne des neiges Stronghoof est disponible en tant que DLC

Si vous avez apprécié le jeu de combat Them's Fightin' Herds sur Nintendo Switch et que vous souhaitez prolonger le plaisir avec de nouveaux combattants, le Season Pass est proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop avec l'ajout de 4 personnages. Aujoud'hui c'est donc le 2ème personnage dudit Season Pass qui est enfin accessible : Stronghoof le Renne.

Vous connaissez Dasher, Dancer, Prancer et... Stronghoof ? Modus Games et Modus Studios ont aujourd'hui déchaîné l'hiver sur le casting du combattant à sabots Them's Fightin' Herds avec Stronghoof le renne. Stronghoof est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en achat autonome à 4,99€ ou dans le cadre du Season 1 Pass et s'accompagne du tout nouveau stage Reine Ramparts.



Avec des attaques magiques à base de glace et le sprite hivernal Vetr à ses côtés, quelques puissants bois de cerf sont le cadet des soucis de tous ceux qui osent entrer dans l'arène contre Stronghoof. Découvrez ses attaques hivernales dans la toute nouvelle bande-annonce d'aujourd'hui :