The Zebra-Man! - Un nouveau jeu top-down annoncé sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux d'action top-down et l'hémoglobine, Zerouno Games et le développeur Thunder Zebra vous présentent leur nouveau titre The Zebra-Man! Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrent pour le début de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer légèrement teinté de rouge.

Inspiré par les classiques du Grindhouse, The Zebra-Man ! donne une nouvelle dimension au jeu en pixel art top-down. Frappez, détruisez et plongez dans un bain de sang vengeur ! Faites face à des situations impossibles, démêlez des paradoxes temporels et anéantissez tous les ennemis sur votre chemin avec une brutalité sans limite. Plongez dans un carnage impitoyable et déchaînez le chaos sans pitié ! The Zebra-Man ! est rempli de puzzles, de combats à mains nues et de violence omniprésente. Avec un style visuel incomparable, une bande-son révolutionnaire et votre besoin sauvage de sang, vous exploserez à travers une succession d'événements surréalistes qui mettront à l'épreuve votre ingéniosité et votre ténacité.