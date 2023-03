The Zebra-Man - Le jeu d'action sanglant réussi sa campagne Kickstarter et dévoile un nouveau pallier

Dans la catégorie des jeux à l'apparence old-school faisant preuve d'une hyper violence assumée, The Zebra-Man signé Zerouno Games est un jeu d'action trouvant son inspiration dans des classiques du genre comme Hotline Miami. Alors que le financement participatif du projet a démarré le 21 février, celui-ci vient d'atteindre le premier pallier des 10.000€, assurant donc le financement et la création du jeu sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions dématérialisée et physique. Pour l'occasion, Zerouno Games vient de dévoiler un nouveau pallier à 18.000€, qui permettra d'inclure au passage un nouveau mode de jeu ainsi que des sous-titres en français entre-autres. Si jamais vous souhaitez participer au financement, c'est possible en cliquant juste-ici.

Nous sommes en 1970. Piégé dans une installation secrète à une époque indéterminée, vous êtes un homme sans identité et des scientifiques fous vous font subir des choses désagréables depuis longtemps. Confus et perdu, vous recevez l'aide du mystérieux Raccoon, un type bizarre avec un masque. Il est déterminé à ce que vous tuiez Alexander Cooper, et ne vous relâchera que si vous acceptez. Très vite, vous vous retrouvez dans des situations impossibles, des voyages dans le temps, des paradoxes temporels, des portails interdimensionnels et des ennemis qui sont plus nombreux et plus forts que vous et qui ne demandent qu'à vous voir déchiqueté en mille petits morceaux. Le seul moyen de s'en sortir est peut-être de rester fidèle à son animal spirituel. Lorsqu'un rayon de lumière naît dans les ténèbres du désespoir, il faut tuer ou être tué.