The Wreck s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en mars 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le Visual Novel The Wreck développé et édité par The Pixel Hunt et dont le projet est soutenu par Kowloon Nights va avoir le droit à une nouvelle publication en 2024. Suite à un partenariat avec l'éditeur français Red Art Games, le titre sera disponible en version physique dans le courant du 3ème trimestre de l'année 2024. Attendu sur Nintendo Switch et PS5, le"s joueurs pourront également faire l'acquisition d'une édition Deluxe destinée à la boutique en ligne de Red Art Games.

Suivez Junon, une scénariste ratée, alors qu'elle tente de surmonter le jour le plus crucial de sa vie. Revivez le passé, modifiez le présent et accueillez l'avenir - ou regardez l'histoire de Junon se terminer en catastrophe. À 36 ans, la vie de Junon est en morceaux : sa carrière est au point mort, elle est complètement désorientée et sa vie privée s'effondre. Les choses se précipitent lorsqu'elle est appelée aux urgences et découvre que sa mère, avec qui elle est en conflit, est dans un état critique. C'est le jour le plus important de la vie de Junon, et à moins que quelque chose ne change, ce pourrait être son dernier.

