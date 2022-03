The Witcher : un nouveau jeu actuellement en développement sous Unreal Engine 5

Après le succès incontestable, tant public que critique, de The Witcher 3 : Wild Hunt qui a remporté près de 250 récompenses de par le monde, le studio polonais CD PROJEKT RED vient d'officialiser le développement d'un nouveau jeu de la saga. A part ça, peu d'infos pour le moment si ce n'est une première image teaser montrant un médaillon recouvert de neige et une accroche : The Witcher : Une nouvelle saga commence. Si on ne sait pas encore depuis quand le nouveau jeu est en développement et qu'il ne dispose pas encore de fenêtre de sortie, CD PROJEKT RED a tout de même révélé qu'il était réalisé sous Unreal Engine 5 suite à "un partenariat technologique" avec Epic Games. Jusqu'à présent les autres jeux de la licence étaient, depuis The Witcher 2 : Assassins of Kings, réalisés avec le moteur maison REDengine- moteur qui est actuellement toujours utilisé pour le développement de la prochaine extension de Cyberpunk 2077. En passant sous Unreal Engine 5, les développeurs espèrent gagner en efficacité et perdre moins de temps et de ressources à adapter et développer leur moteur tout en accédant à des outils de développement de jeux de pointe permettant de créer des mondes ouverts dynamiques.

A ce stade, aucune plateforme n'a encore été mentionnée et, faut-il le préciser, rien ne dit que la Nintendo Switch- de cette génération du moins, soit concernée. Pour autant, on garde un œil sur le jeu.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Source : Cdprojekt