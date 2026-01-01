The Witch's Bakery - Le jeu et les versions physiques sortiront du four le 20 août 2026

La boulangerie de The Witch's Bakery a désormais une date d'ouverture ! Silver Lining Interactive, et le développeur indépendant français Sunny Lab viennent d'annoncer que l'aventure cosy de la sorcière boulangère parisienne sera lancée dans le monde entier le 20 août 2026 . Pour l'occasion, The Witch's Bakery sera également distribué en édition physique en France par Maximum Entertainment sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5.

Dans The Witch’s Bakery, les joueurs incarnent Lunne, une jeune sorcière qui s’installe à Paris pour ouvrir sa propre boulangerie ! Le jeu propose un mélange unique de gestion de boulangerie, d’exploration urbaine et d’éléments narratifs propres aux jeux de rôle.

Pâtisserie magique : associez les techniques traditionnelles de la pâtisserie française à une touche de sorcellerie pour créer des gourmandises enchantées qui ne se contentent pas d’être délicieuses, mais qui guérissent aussi le cœur de vos clients !

Paris moderne, secrets magiques : explorez un Paris moderne magnifiquement stylisé et dessiné à la main. Visitez des lieux merveilleux et découvrez la face cachée et magique de la ville !

Une histoire réconfortante : rencontrez une galerie de personnages hauts en couleur, tissez des liens avec eux et utilisez vos pouvoirs magiques pour les aider à surmonter les épreuves de la vie.

Les précommandes sont ouvertes pour l'édition physique

Pour les fans souhaitant posséder un morceau de magie sur leur étagère, les éditions physiques pour PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont dès à présent disponibles à la précommande.

Chaque exemplaire comprend :