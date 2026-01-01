The Witch's Bakery aura le droit à son édition physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Création du développeur indépendant français Sunny Lab, The Witch's Bakery plongera les joueurs dans un RPG chaleureux où nous incarnerons une sorcière devant gérer une boulangerie en plein cœur de Paris. Attendu pour cette année 2026, un partenariat a été signé avec Silver Lining Interactive et Maximum Entertainment France pour proposer le titre en version physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (au format Game Key). Nous vous laissons découvrir un aperçu des jaquettes ci-dessous ainsi qu'un trailer du jeu. Les versions physiques seront disponibles dans le courant du second trimestre de l'année 2026 .

À propos de The Witch's Bakery

The Witch's Bakery est un RPG d'aventure chaleureux qui raconte l'histoire d'une joyeuse sorcière qui ouvre sa boulangerie dans le Paris moderne. Elle possède un pouvoir spécial : elle peut voir dans le cœur des gens et guérir leurs émotions grâce à la magie !

VOTRE QUOTIDIEN EN TANT QUE SORCIÈRE-BOULANGÈRE À PARIS

Vous incarnez Lunne, qui vient d'arriver en ville ! Chaque journée est divisée en trois phases :

La journée, pendant laquelle Lunne gère sa boulangerie et sert ses clients avec l'aide de ses amis.

La soirée, pendant laquelle Lunne explore Paris, tisse des liens, découvre les secrets de la ville et se penche sur les problèmes sentimentaux de ses amis.

La nuit, où Lunne se repose, améliore ses pouvoirs magiques, décore sa boulangerie et passe du temps dans son atelier confortable.

L'histoire progresse au fil des jours, à mesure que vous gagnez de l'expérience, de l'argent et de la renommée, que vous vous faites de nouveaux amis et que vous guérissez leur cœur.

UN PARIS HAUT EN COULEURS DANS UNE AVENTURE JOYEUSE

Une fois votre journée de travail terminée, vous pouvez visiter plusieurs quartiers de Paris pour rencontrer les personnages principaux, participer à des activités pour acquérir de nouvelles compétences, acheter des livres pour découvrir de nouvelles recettes, etc. Chaque quartier a ses propres personnages, activités et boutiques !

UNE HISTOIRE SUR LES ÉMOTIONS ET LA VULNÉRABILITÉ

Pour certaines personnes, leurs émotions sont si profondément enfouies que Lunne doit pénétrer dans leur cœur pour les aider. Elle entre dans leur « palais du cœur », un espace magique où les émotions et les pensées prennent forme. Lunne doit guider l'émotion personnifiée vers le cœur.

À l'intérieur du palais du cœur, Lunne découvre les luttes les plus profondes de la personne et trouve l'ingrédient clé dont elle a besoin pour confectionner un pain qui la guérira !