The Wild At Heart - Le jeu Action-Aventure de Moonlight Kids s'offrira une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Création signée Moonlight Kids, The Wild At Heart est un jeu indépendant de type action-aventure ayant pour thème l'évasion de l'enfance. initialement attendu pour le mois de novembre 2021 sur l'eShop, l'éditeur Humble Games et le distributeur Just For Games ont signé un partenariat pour proposer aux joueurs une version physique du jeu sur PS4 ainsi que sur Nintendo Switch.

Comme à son habitude, Just For Games proposera dans les versions boîtes quelques goodies supplémentaires, à savoir ici :

un artbook exclusif

Une feuille d'autocollants

À propos de The Wild At Heart : Un royaume caché et mystérieux. Deux enfants précoces qui fuient leur quotidien éprouvant. Des créatures magiques et un ordre de gardiens excentriques qui se sont égarés. Un mal stygien emprisonné. Bienvenue dans les Boissombres. The Wild at Heart est un jeu d'action-aventure à l'histoire riche, traitant de l'évasion de l'enfance. Prenez le commandement d'un groupe magique de créatures curieuses pour combattre des animaux sauvages et des ennemis surnaturels, construire et fabriquer de nouveaux chemins et découvrir les secrets d'un monde oublié. Caractéristiques principales : Rassemblez votre horde - Récoltez et déployez un essaim de Farfelins : de petites créatures magiques auxquelles vous pouvez donner des ordres. Brisez des objets, récoltez des butins, combattez des ennemis, construisez de nouveaux chemins et plus encore !

- Récoltez et déployez un essaim de Farfelins : de petites créatures magiques auxquelles vous pouvez donner des ordres. Brisez des objets, récoltez des butins, combattez des ennemis, construisez de nouveaux chemins et plus encore ! Explorez - Un monde unique et séquestré foisonnant d'histoires vieilles de plusieurs siècles. Des bois, des grottes, des côtes, des temples anciens... Les Boissombres regorgent de casse-têtes à résoudre et de secrets qui ne demandent qu'à être dévoilés.

- Un monde unique et séquestré foisonnant d'histoires vieilles de plusieurs siècles. Des bois, des grottes, des côtes, des temples anciens... Les Boissombres regorgent de casse-têtes à résoudre et de secrets qui ne demandent qu'à être dévoilés. Récoltez et fabriquez - Ramassez des ressources rares comme des cristaux magiques, de la ferraille et des composants électriques afin de construire de nouveaux objets, des structures et des améliorations !

- Ramassez des ressources rares comme des cristaux magiques, de la ferraille et des composants électriques afin de construire de nouveaux objets, des structures et des améliorations ! Combattez - Affrontez des animaux sauvages précaires et des adversaires surnaturels à l'aide des capacités uniques de votre essaim de Farfelins et de votre fidèle aspirateur, le Souffle-qui-peut !

- Affrontez des animaux sauvages précaires et des adversaires surnaturels à l'aide des capacités uniques de votre essaim de Farfelins et de votre fidèle aspirateur, le Souffle-qui-peut ! À la tombée de la nuit - « La nuit est mauvaise ! » Les habitants des Boissombres le répètent souvent, et avec raison. Ici, des êtres maléfiques se tapissent dans l'ombre, alors ce serait une bonne idée de ne pas trop vous éloigner du feu de camp avant l'aube.

The Wild At Heart sera officiellement disponible à partir du 16 novembre 2021 en versions physique et dématérialisée.

Source : Moonlightkids