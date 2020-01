The Walking Dead : Saison 2 et 3 disponibles sur Nintendo Switch

Décidément, la sortie des jeux The Walking Dead réalisés par Telltale Games est digne de la filmographie Star Wars. après la sortie en août 2018 des saisons 4 et 1 de The Walking Dead, ce sont désormais les saisons 2 et 3 qui sont accessibles sur l'eShop de la Nintendo Switch. Intitulés The Walking Dead : Season Two et The Walking Dead : A New Frontier, ces épisodes manquants viennent enfin clôturer la saga sur console Nintendo.

Pour la disponibilité petite surprise, les deus titres sont d'ores et déjà accessibles au prix de 14,99€ l'unité. Ne reste plus qu'à voir si Skybound Games, qui a récupéré la licence, va également nous offrir une version boîte contenant les 4 saisons, comme c'est le cas sur les consoles concurrentes...