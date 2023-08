The Walking Dead: Destinies - Revisitez la série culte d'AMC dès novembre sur Nintendo Switch

Difficile de réaliser que la série The Walking Dead de AMC fêtera son 13ème anniversaire en octobre prochain. S'éloignant radicalement du Comics original et ce dès la première saison, la série au 11 saisons eu eu son lot de fans comme de détracteurs, et autant dire que plus d'un téléspectateur a pu se plaindre devant son écran en se demandant le pourquoi du comment de divers choix scénaristiques. Et si vous aviez la capacité de remodeler le scénario de la série ? C'est en tout cas ce que vous proposent GameMill Entertainment, AMC et Just For Games avec l'annonce de The Walking Dead: Destinies. Se basant sur les 4 premières saisons de la série, ce jeu d'action/aventure à a 3ème personne va vous permettre d'influer sur le dérouler de l'histoire. Attendu pour le 14 novembre 2023 sur Nintendo Switch en dématérialisé et en version physique, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

À propos de The Walking Dead: Destinies : Incarnez Rick Grimes alors qu'il se réveille seul dans un hôpital entouré de morts. Rassemblez vos alliés et combattez l'apocalypse des marcheurs dans les lieux emblématiques de The Walking Dead, comme Atlanta, la ferme de la famille Greene, la prison et Woodbury. Dans des moments cruciaux où les choix sont déterminants, vous façonnerez à jamais le destin de votre équipe de personnages de la série. Héros et méchants, vivants et morts, c'est à vous de décider si vous voulez suivre le cours de l'histoire ou tracer votre propre voie dans l'univers de The Walking Dead d'AMC. Caractéristiques principales : Brisez le Destin : Changez l’histoire de The Walking Dead d’AMC en traçant votre propre chemin au travers des événements de la série. Sauvez le méchant, tuez le héros… et vivez avec les conséquences.

Tailladez, frappez et tirez sur les morts-vivants : Tuez des hordes de marcheurs à la troisième personne avec une variété d'armes de mêlée et à distance, notamment des battes, katanas, revolvers, fusils de chasse et arbalètes.

Construisez l'équipe de vos rêves : Composez votre équipe avec plus de douze personnages emblématiques de la série AMC The Walking Dead, dont Rick, Shane, Michonne, Carol, Daryl et bien d'autres encore.

Survivez à l'apocalypse : Gérez des ressources limitées, cherchez des armes et des munitions et maximisez les capacités de votre groupe pour rester en vie.

Vivez la tension : Défendez votre camp, secourez les survivants et combattez avec furtivité et toutes armes dehors. Donnez une dernière chance de survie dans un "état brisé" avant que la menace des zombies ne vous submerge.