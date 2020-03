The Vagrant annoncé sur Nintendo Switch

Action-RPG signé O.T.K Games et sorti initialement sur Steam en juillet 2018 , The Vagrant s'apprête à faire un passage sur Nintendo Switch. Cette sortie se fera par le biais de Rainy Frog un peu plus tard dans l'année 2020 . Pour rappel, Rainy Frog a déjà permis la publication en Europe de titres comme Mekorama, Little Town Hero ou encore Giga Wrecker Alt.. Pour en apprendre davantage sur The Vagrant, nous vous laissons ci-dessous la fiche technique disponible sur Steam, ainsi qu'un trailer de cette même version.

Voyagez dans un magnifique monde fantastique dessiné à la main, connu sous le nom de Mythrilia, et découvrez la vérité sur votre lignée et son plus sombre secret. Incarnez Vivian la vagabonde, une vendeuse ambulante, qui suit les recherches de son père disparu dans le but de retrouver sa famille. Partez d'un paisible village côtier en empruntant un sentier qui traverse des forêts mystérieuses, des châteaux hantés et des champs de bataille dévastés. Lorsque le barrage sans fin d'ennemis aura été vaincu, quelle consolation restera à notre héroïne ? The Vagrant est un RPG d'action en 2D. En incarnant Viviane, vous vivrez une aventure passionnante et stimulante axée sur le jeu de combat qui utilise des chaînes de combo, des attaques de charge et des compétences spéciales, tout en améliorant la construction de votre personnage grâce à de nouveaux équipements et de nouvelles capacités. Jouez de façon décontractée ou devenez un maître du combat. Caractéristiques principales : Personnages dessiné à la main et animés de façon traditionnelle.

Combat d'action hardcore et sans faille.

Plus de 70 monstres et bêtes mortelles et dangereuses.

6 niveaux massifs, tous magnifiquement dessinés à la main.

De nombreuses armes, armures et accessoires à piller, acheter et découvrir.

Un ensemble de compétences à grande échelle pour améliorer la construction des personnages pour un gameplay intense et immersif.

Fabriquez et enchantez votre équipement pour améliorer vos performances au combat.

Utilisez diverses compétences offensives pour détruire votre ennemi. Faites évoluer les compétences avec des enchantements élémentaires.

Des fins multiples pour rendre votre aventure encore plus imprévisible.

Plus de 10 Boss stimulants avec une IA intuitive et des mécanismes de combat propres. Un défi même pour les joueurs les plus aguerris.

Le Monsterpedia qui vous permet de collecter des données sur les monstres au fur et à mesure que vous les battez.

Voyagez rapidement vers des zones déjà visitées pour les défier à nouveau et les écraser.

Une partition musicale passionnante et pleine d'émotion signée Gabe Castro.

Une histoire riche et intrigante.

4 difficultés allant du jeu occasionnel au hardcore gamer