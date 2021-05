The Unofficial amiibo Handbook - Le projet Kickstarter bloqué pour violation de propriété intellectuelle

Si vous travaillez dans le monde des arts graphiques, vos professeurs ont dû vous rabâcher la chose des centaines de fois, il faut toujours utiliser pour ses projets des images et polices maison ou libre de droit. Et ce n'est pas Paul Murphy, créateur de The Unofficial amiibo Handbook qui vous dira le contraire.

Pour rappel, The Unofficial amiibo Handbook se présentait comme une Bible non officielle recensant les différents amiibo (les figurines connectées de Nintendo) parus à ce jour dans un livre richement illustré et garni d'informations diverses. Après avoir fait une levée de fond s'élevant à plus de 17.000£ sur les 3.000 demandées initialement par l'instigateur du projet, le Kickstarter de The Unofficial amiibo Handbook vient d'être subitement arrêté. Nous pouvons en effet voir sur la page Kickstarter du projet que ce dernier fait l'objet d'un litige pour une violation de propriété intellectuelle. Plus précisément, c'est la police de caractère du logo officiel des amiibo qui est directement visé.

Quoi qu'il en soit, le litige est entrain d'être géré par Paul Murphy, qui se veut rassurant envers les centaines de donataires. Si dans le cas où le projet devait être arrêté, les dons seront automatiquement remboursés aux backers. Affaire à suivre donc.