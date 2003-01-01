The Transylvania Adventure of Simon Quest annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de vieux jeux Castlevania, Retroware proposera très prochainement The Transylvania Adventure of Simon Quest à destination de la Nintendo Switch et des supports concurrents. Si jamais vous avez un compte Steam, une démo sera également accessible sur cette plateforme à partir du 19 juin. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Dans The Transylvania Adventure of Simon Quest (TASQ), le héros éponyme Simon Quest arrive en Transylvanie pour découvrir que son rival chasseur de vampires a déjà terrassé le maléfique comte Dracula. Privé de sa gloire, Simon traverse la Valachie afin de réunir tout ce dont il a besoin pour ressusciter le comte des ténèbres… morceau par morceau — et lui botter lui-même les fesses.

Affrontez des manoirs hantés, découvrez des mini-jeux dans le monde ouvert, collectez des sous-armes et réclamez la gloire qui aurait toujours dû vous revenir dans ce Classicvania moderne au style rétro.