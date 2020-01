The Touryst reçoit une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch

Sorti en novembre dernier, The Touryst est un casse-tête déguisé en jeu d 'aventure très sympathique dans lequel on dirige un touriste débarquant sur une île mystérieuse bourrée de secrets... Plutôt passée inaperçue, cette exclusivité Nintendo Switch tout en voxel signée Shin'en revient aujourd'hui sur le devant de la scène grâce à une démo gratuite qui va peut-être lui donner une seconde chance... N'hésitez pas en tout cas à télécharger la démo pour essayer le titre et peut-être plus si affinités !

Pour vous faire une première idée du jeu, retrouvez sa présentation ci-dessous ainsi que son trailer. En prime, découvrez notre vidéo maison de la démo complète.