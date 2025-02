The Thing: Remastered jettera un froid cet été sur Nintendo Switch

Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter par l'aventure The Thing: Remastered sur Nintendo Switch cet hiver, voici une occasion de vous rattraper. Un nouveau partenariat entre Atari, Universal Pictures, Nightdive Studios et Maximum Entertainment France va permettre aux joueurs de découvrir le titre en versions physiques sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 25 juin 2025 . Outre l'édition classique, les joueurs pourront également opter pour une édition Deluxe qui contient les éléments suivants :

2 écussons à coudre inspirés du film classique : un écusson « U.S. Antarctica Research Program Outpost 31 » et un écusson « United States Arctic Marines », comme vus dans le jeu.

Un boîtier Steelbook unique.

Une réplique de la carte d'identité du capitaine Blake.

Une affiche iconique mettant en avant l'art clé et les personnages du jeu.

Une boîte de collection contenant le jeu physique et tous les contenus de l'édition Deluxe