The Tetris Effect - L'auteur accuse Apple d'avoir adapté son livre en film sans son autorisation

Si vous êtes abonné à l'Apple TV, vous avez peut-être eu l'occasion de tomber sur leur dernier film Tetris, tiré de l'histoire du développeur et promoteur de jeux vidéo Henk Rogers. Si nous laisserons chacun juger la qualité du film, ce dernier se retrouve actuellement autour d'une bataille juridique lancée par Dan Ackerman, auteur du livre The Tetris Effect. Ce dernier accuse Tetris et Apple d'avoir adapté son livre sans en avoir demandé l'autorisation (et donc les droits). Ackerman affirme avoir envoyé son livre The Tetris Effect en 2016 à la société Tetris, qui l'aurait copié pour le film et menacé de le poursuivre s'il poursuivait ses propres retombées cinématographiques ou télévisuelles.

Ackerman a déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan, et a demandé des dommages-intérêts équivalant à au moins 6% du budget de production du film de 80 millions de dollars. Si il peut paraître difficile de demander des droits pour une adaptation en livre qui n'a elle-même pas obtenu les droits de la licence de la part de la maison-mère Tetris, Ackerman se défend en déclarant que le film "avait librement emprunté de nombreuses sections et événements spécifiques du livre" et était "similaire à tous les égards à son œuvre ».

