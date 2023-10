The Tartarus Key s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 31 mai 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, The Tartarus Key s'apprête à s'offrir une nouvelle vie en version physique grâce au partenariat entre Vertical Reach et Super Rare Games. 4000 copies seront proposées sur Nintendo Switch et seront en précommande à partir du 12 octobre à 19h00 heure française sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

La dernière chose dont Alex Young se souvienne, c'est d'être seule dans son appartement... Alors comment s'est-elle soudainement réveillée dans cet étrange manoir ? Toutes les portes sont verrouillées par des énigmes et des pièges étranges. Des caméras surveillent ses moindres faits et gestes, et elle croit voir des... choses... du coin de l'œil. Si elle veut sortir vivante de cette aventure haletante, avec les autres prisonniers rencontrés ici, elle devra faire preuve d'ingéniosité. S'inspirant des jeux classiques d'horreur, The Tartarus Key vous propose un mystère rempli de rebondissements et bien plus que quelques simples surprises mortelles. Faites appel à votre matière grise pour aider Alex à survivre, mais attention, tout le monde n'en sortira peut-être pas.