The Tale of Nanuk - Un jeu rétro un peu (trop) inspiré de Zelda en financement participatif sur Kickstarter

La frontière est toujours mince entre l'inspiration et le plagiat. Dans le cadre du jeu The Tale of Nanuk: The Ocean Fairy​ développé par Dog Biscuit Studios on ne sait pas trop sur quel pied danser... On nous présente le jeu comme une inspiration aux jeux rétro de la saga The Legend of Zelda, mettant en avant l'ours Nanuk, antagoniste du précédent jeu du même studio : Pocket Penguin. Si sa quête le fera voguer par monts et par vaux pour trouver la Fée des Océans, le trailer de présentation de la page Kickstarter du projet a comme un air de (très) déjà vu si vous êtes un fan de The Legend of Zelda : Oracle of Ages & Seasons.

Ayant déjà récolté 1720€ sur les 3730€ demandés pour sortir le jeu sur Steam et sur Nintendo Switch, il reste encore 8 jours avant la fin de la campagne. Nous vous mettons toutefois en garde si vous souhaitez participer : compte tenu de la grande ressemblance (pour ne pas dire la réutilisation) de certains assets de la licence de Nintendo, voir les ninjas de la société japonaise débarquer à grand coup de DMCA pour annuler le jeu ne serait pas une surprise.

Dans le village des ours polaires, la crise menace. Le manque de poissons et la fonte accélérée des glaces au pôle Nord ont entraîné une pénurie de nourriture. La survie de la communauté des ours est en jeu. Depuis des temps immémoriaux, une légende raconte l'histoire d'une créature marine légendaire capable d'exaucer tous les souhaits, "la fée des océans". Notre héros, Nanuk, l'intrépide ours polaire, s'est lancé dans une aventure inoubliable à travers des eaux pleines de mystères et de merveilles, déterminé à trouver "la fée des océans" et à trouver ainsi une solution pour aider son peuple.

Source : Kickstarter