The TakeOver : le 4 juin sur Nintendo Switch

The TakeOver et un beat'em up inspiré par les grands classiques des années 90 comme Streets of Rage et Final Fight. On peut y jouer seul ou à deux en coopération sur le même écran à travers 7 étapes et trois modes : Arcade, Survival et Challenge en alternant à la volée entre quatre personnages très différents. Bénéficiant d'une réalisation soignée et d'un gameplay prévis, accessible mais néanmoins exigeant, avec en prime des compositions de Little V Mills, Richie Branson, James Ronald et Yuzo Koshiro, The TakeOver ajoute un nouveau jeu d'action au catalogue de la Nintendo Switch. Retrouvez son trailer ci-dessous.

The TakeOver sera disponible dès le 4 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 17,99€