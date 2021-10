The Suicide of Rachel Foster - Un thriller poignant attendu pour fin octobre sur Nintendo Switch

Derrière ce nom si cru qu'est The Suicide of Rachel Foster, préparez-vous à découvrir le thriller signé ONE-O-ONE GAMES et édité sur Nintendo Switch par Daedalic Entertainment. Sorti initialement en 2020 sur Steam, le jeu vous invite à suivre le périple de Nicole, souhaitant honorer la dernière volonté de sa mère en retrouvant la famille de Rachel Foster, une jeune fille mise enceinte par le père de Nicole, et qui s'est suicidé il y a de cela de plusieurs années. Pour en apprendre davantage sur ce tragique incident, et découvrir si Nicole parviendra à tenir sa promesse, nous vous invitons à patienter jusqu'à la sortie de The Suicide of Rachel Foster à la fin du mois.

1993 - COMTÉ DE LEWIS ET CLARK, MONTANA, ÉTATS-UNIS Il y a dix ans, alors qu'elle était adolescente, Nicole et sa mère ont quitté l'hôtel familial après avoir découvert la liaison que son père entretenait avec Rachel, une jeune fille de son âge, qui est tombée enceinte de lui et s'est suicidée. Maintenant que ses deux parents sont décédés, Nicole espère accomplir la dernière volonté de sa mère en vendant l'hôtel et en se rachetant auprès de la famille de Rachel. Elle revient à l'hôtel accompagnée de l'avocat de la famille pour inspecter le bâtiment délabré. Mais le temps se gâte soudainement et Nicole, désormais dans l'impossibilité de quitter le grand chalet, trouve du soutien auprès d'Irving, un jeune agent de la FEMA, en utilisant l'un des tout premiers radiotéléphones. Grâce à son aide, Nicole commence à enquêter sur un mystère bien plus profond que ce que pensaient les habitants de la vallée. Un récit d'amour et de mort où la mélancolie se mêle à la nostalgie pour donner naissance à une histoire de fantômes palpitante. Caractéristiques Un hôtel vaste et complexe à explorer pour percer de sombres secrets de famille

Une bande-son binaurale pour une immersion totale

Un récit intrigant, touchant et sérieux

Un thriller narratif multidimensionnel qui allie le mystère à l'horreur