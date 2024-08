The Stone of Madness - Un nouveau jeu d'infiltration s'invite sur Nintendo Switch

Dans la catégorie jeu d'infiltration à l'environnement atypique, The Stone of Madness devrait intéresser quelques joueurs. Attendu dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, The Game Kitchen vous propose de découvrir dès à présent un nouveau trailer du jeu.

The Stone of Madness est un jeu tactique et d'infiltration en temps réel se déroulant dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Situé dans les Pyrénées, ce monastère jésuite délabré abrite un asile et une prison inquisitoriale. Cinq prisonniers – tourmentés par des châtiments cruels, la folie et le désespoir – unissent leurs compétences et leurs ressources pour affronter leurs phobies, repousser la folie, découvrir les mystères du monastère et trouver un moyen de s'échapper.

Évasion du monastère

S'échapper d'un monastère si bien gardé n'est pas une tâche facile, mais Agnes, Leonora, Eduardo, Amelia et Alfredo sont déterminés à y parvenir. Incarnez tour à tour les cinq personnages et utilisez leurs compétences évolutives uniques pour lancer des sorts, assassiner des cibles, distraire des ennemis, paralyser des esprits maléfiques, explorer des zones difficiles d'accès, et bien plus encore.

Explorez les environs et combinez les compétences des personnages pour trouver des indices et des outils dispersés dans tout le monastère. Attention cependant, si vous êtes surpris là où vous ne devriez pas être, les gardes seront difficilement cléments.

Gérer la folie

Pour naviguer efficacement dans le monastère, il est essentiel de surveiller la santé mentale des personnages.

Chaque personnage jouable possède un ensemble de traumatismes et de phobies bien définis. Déclencher ces caractéristiques diminue sa santé mentale, provoquant finalement un événement traumatique avec des effets négatifs tels que la paranoïa, la démence ou des accès de violence, changeant fondamentalement la façon de jouer avec le personnage affecté.

Découvrir des secrets cachés

Choisissez parmi deux campagnes complètes à réaliser, chacune avec ses propres histoires, objectifs, personnages spéciaux et autres surprises.

Le temps est continu dans The Stone of Madness. Les actions ont des conséquences, et les joueurs doivent prendre en compte l'heure de la journée lorsqu'ils prennent des décisions.

L'infiltration, l'exploration et la collecte de matériaux sont des tâches idéales à réaliser pendant la journée, lorsque les gardes sont plus facilement distraits. Mais à mesure que le jour laisse place à la nuit, les êtres paranormaux du monastère commencent à se réveiller, menaçant la santé mentale des personnages.

La nuit est plus judicieusement consacré à la planification et à la gestion de l'évasion. Tout joueur qui explore le monastère après le couvre-feu se heurtera à un défi supplémentaire. La sécurité est renforcée et les gardes ne toléreront pas que des prisonniers errent dans le monastère. Mais parfois, le risque en vaut la chandelle.

Un style visuel magnifique peint à la main

Les images de The Stone of Madness ont été peintes à la main avec beaucoup de passion et animées image par image, s'inspirant fortement de l'artiste du XVIIIe siècle Francisco De Goya.

La perspective isométrique du jeu met en valeur ces images saisissantes, permettant aux joueurs d'observer chaque détail minutieux et d'avoir l'impression d'explorer une peinture de Goya prenant vie.