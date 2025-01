The Stone of Madness - Un monastère où l'on enferme plus qu'on ne prie disponible sur Nintendo Switch

Dernier titre signé The Game Kitchen, The Stone of Madness vous plonge dans un monastère espagnol du XVIIIe transformé en asile où sont enfermés les protagonistes qui vont devoir trouver un moyen de sortir d'ici. Disponible depuis le 28 janvier au prix de lancement de 26,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

The Stone of Madness est un jeu tactique et d'infiltration en temps réel se déroulant dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Situé dans les Pyrénées, ce monastère jésuite délabré abrite un asile et une prison inquisitoriale. Cinq prisonniers – tourmentés par des châtiments cruels, la folie et le désespoir – unissent leurs compétences et leurs ressources pour affronter leurs phobies, repousser la folie, découvrir les mystères du monastère et trouver un moyen de s'échapper.