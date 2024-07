The Star Named EOS est disponible sur Nintendo Switch

Si vous cherchez une expérience originale pour terminer votre mois de juillet, PLAYISM vous propose de découvrir dès à présent The Star Named EOS. Se présentant comme une aventure composée de puzzles à résoudre, le titre est disponible depuis le 23 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€. Nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

The Star Named EOS est une aventure à base de puzzles et à l'histoire dense sur le thème de la photographie. Explorez un monde magnifiquement dessiné à la main et photographiez les instants de la vie les plus précieux et éphémères. À mesure que vous recréez des photos du passé vous découvrirez la vérité sur un secret de famille, et l'amour qui se cache derrière des fragments de souvenirs se révèlera à vous.