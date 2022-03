The Stanley Parable: Ultra Deluxe dévoile sa date de sortie

Petit phénomène lors de sa sortie sur PC le 17 octobre 2013 , The Stanley Parable s'apprête à sortir sur Nintendo Switch en version Deluxe. Ses créateurs, Crows Crows Crows viennent tout juste d'annoncer la date de sortie de The Stanley Parable: Ultra Deluxe sur toutes les plateformes (dont la console de Nintendo).

Ce sera donc le 27 avril prochain que les joueurs consoles pourront découvrir ce jeu aussi atypique qu'original dans une version améliorée qui contiendra de nombreux ajouts. Du contenu supplémentaire, de nouvelles fins et de nouveaux secrets attendent les joueurs souhaitant se relancer une nouvelle fois dans la parabole de Stanley.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe est un jeu d'exploration en vue subjective. C'est une version repensée et agrandie du jeu indépendant primé à succès The Stanley Parable de 2013.



Lorsqu'un individu un peu bête du nom de Stanley découvre que ses collègues de bureau ont mystérieusement disparu, il se met en quête de réponses.



Vous incarnerez Stanley et vous n'incarnerez pas Stanley. Vous ferez des choix et des choix seront faits pour vous. Le jeu se terminera, le jeu ne se terminera jamais. Vous avancez de contradiction en contradiction, les règles classiques des jeux ne cessent d'être enfreintes. Vous n'êtes pas ici pour gagner. The Stanley Parable est un jeu où on se joue de vous.







Nouveautés



Tout ce qui était dans le premier jeu Stanley Parable est toujours là, préservé en l'état depuis 2013. Mais dans The Stanley Parable: Ultra Deluxe, le monde du premier jeu est considérablement plus grand et offre du nouveau contenu, de nouveaux choix et de nouveaux secrets à découvrir. Le labyrinthe est plus grand.



Par ailleurs, le jeu a été amélioré sur le plan visuel pour refléter la technologie moderne tout en préservant fidèlement le ton du jeu d'origine. Des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité ont également été ajoutées, notamment la traduction du texte dans l'univers, des options pour daltonisme, et des notifications de contenu.



Et comme la première fois, la voix impeccable de Kevan Brighting vous accompagnera tout au long du jeu.







Dans The Stanley Parable: Ultra Deluxe, tout ce dont vous vous souvenez a été recréé, mais c'est différent. Nous sommes déjà passés par là, n'est-ce pas ? Est-ce que Stanley sera le même qu'à l'époque ? Peut-être que c'est vous qui avez changé ?