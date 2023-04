The Spirit and the Mouse s'offre une version physique signée Super Rare Games

Alblune et Armor Games Studios ont signé un partenariat avec l'éditeur Super Rare Games pour proposer The Spirit and the Mouse en version physique sur Nintendo Switch. Le jeu d'aventure sera ainsi proposé en précommande à hauteur de 4000 unités exclusivement sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 27 avril 2023 à partir de 19h00 heure française.

Réunis par un orage, les alliés improbables Lila la souris et Lumion l'Esprit gardien s'allient pour rétablir l'équilibre au sein de leur petit village. Heureusement, Lila a un cœur en or et peut compter sur de nouveaux pouvoirs électriques pour son périple. Guide-la dans une aventure émouvante à travers Sainte-et-Claire où elle devra se lier d'amitié avec des esprits électriques facétieux appelés Kibblins afin d'illuminer à nouveau le village. The Spirit and the Mouse est un jeu d'aventure axé sur la narration dans lequel tu devras fouiller les moindres recoins de ce monde pour remplir des objectifs et récupérer des objets utiles à ton humble quête : aider les personnes dans le besoin. Écoute les plaintes des habitants, puis trouve les Kibblins qui n'en font qu'à leur tête et répare les nouveaux problèmes d'électricité du village. En faisant le bien et en collaborant avec ces esprits frétillants, Lila pourra alors renvoyer Lumion à la place qui est la sienne, dans le ciel.

Source : Nintendo