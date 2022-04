The Sorrowvirus - A Faceless Short Story - Une aventure tragique à découvrir sur Nintendo Switch

Dans les expériences atypiques à découvrir ce mois-ci sur Nintendo Switch, eastasiasoft nous propose The Sorrowvirus - A Faceless Short Story, un titre à ne pas mettre entre toutes les mains comme l'en atteste son PEGI18. Mettant en avant le personnage Wyatt Heyll aux portes de la mort, ses parents décident de lui injecter un étrange sérum qui l'empêche de mourrir. Mais ce faisant, Wyatt doit traverser le purgatoire avant de renaître, et de mourrir de nouveau à cause de ses tumeurs toujours présentes. Votre objectif sera alors de mettre fin à ce cycle de calvaire en explorant la psyché de Wyatt dans une aventure à la première personne jonchée d'énigmes.

Proposé au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. The Sorrowvirus - A Faceless Short Story sera disponible sur l'eShop à partir du 27 avril 2022.

Suivez le périple de Wyatt Heyll, un jeune homme en proie à bien des maux depuis son plus jeune âge. Alors qu'il était sur le point de mourir, les parents de Wyatt lui ont administré une substance paranormale appelée Sorrowvirus, qui contamine l'âme et l'empêche de rejoindre l'au-delà. Wyatt se retrouve alors au purgatoire, où il peut se soigner et revenir à la vie. Mais chaque fois que Wyatt revient, ses tumeurs et autres maux reviennent plus vite que jamais.

Les parents de Wyatt l'autorisent à mourir encore et encore tout en examinant des particules organiques trouvées au purgatoire et susceptibles de le guérir une fois pour toutes. Après être mort tant de fois, Wyatt ne veut plus se battre. Votre objectif consiste à libérer Wyatt de ses infinis tourments. Parcourez des environnements à la première personne, résolvez des énigmes et découvrez des indices pour élucider le mystère sur le destin tragique de Wyatt. Quatre fins se profilent, une seule est la bonne.

Caractéristiques :