The Simpsons Hit and Run : un fan développe un remaster impressionnant en moins d'une semaine

The Simpsons : Hit and Run fait partie de ces jeux de l'ère PS2 / GameCube qui bien qu'imparfait a marqué toute une génération de joueurs. Basé sur la célèbre série Les Simpson, le jeu nous invitait à nous balader dans les rues colorées de Springfield façon GTA pour réaliser différentes missions. On y retrouvait bien l'ambiance et les personnages de la série avec plein de petites références à divers épisodes. Si par la suite, Electronic Arts a développé un titre qui aujourd'hui encore fait référence chez les fans des Simpson, The Simpsons : Hit and Run reste particulièrement apprécié par els gamers. malheureusement, ils emblerait que des questions de droits rendent difficile la possibilité d'un remaster.

Une perspective qui a poussé un jeune moddeur du nom de Reubs d'entreprendre de réaliser par lui même un remaster du jeu en utilisant l'Unreal Engine 5 et un outil spécial créé par un autre développeur nommé Lucas Cardellini, Le résultat est impressionnant d'autant plus qu'il a été obtenu en seulement une semaine de travail acharné !

Le développeur principal du jeu original, Joe McGinn, a d'ailleurs posté un commentaire sur la page Youtube de Reubs pour dire à quel point il était impressionné par le résultat qui donnait "un avant-goût de ce que pourrait être un remaster complet moderne". Pour vous faire votre propre idée retrouvez la vidéo d'explication de reubs ci-dessous. Notez que la démo proposée par Reubs a finalement été supprimée- probablement à la demande des avocats de Disney.

