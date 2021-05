The Silver Case 2425 confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Licence débutée en 1999 sur Playstation, ainsi que sur mobiles japonais, The Silver Case 2425 propose aux joueurs de redécouvrir les deux épisodes de a licence signée Grasshopper Manufacture (Suda 51) en version remasterisée en Occident. Après une sortie sur PS4 et PC en 2016 et 2017, c'est donc la Nintendo Switch qui accueillera The Silver Case 2425 dans le courant de l'été 2021. En attendant de découvrir davantage d'informations, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

The Silver Case 2425 sera disponible à compter du 6 juillet 2021 , et une version physique est également prévue pour le public Occidental.