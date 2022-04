The Serpent Rogue, le jeu d'action et d'alchimie, est disponible

The Serpent Rogue, le premier jeu des Ukrainiens de chez Sengi Games vient de sortir sur Nintendo Switch. Tout juste disponible , le titre vous proposera une aventure pleine d'action, de fabrication d'objets alchimiques et de domptage de créatures sauvages. Dans cette aventure, vous incarnerez le Gardien, qui vient combattre la corruption qui guette ce monde et qui émane d'une entité baptisée le Serpent Rogue. Team 17 les éditeurs derrière le titre, bien connus pour une liste de jeux disponibles sur Nintendo Switch aussi longue que l'attente autour du prochain Zelda, vous propose la bande-annonce de lancement de The Serpent Rogue pour mieux comprendre de quel type de jeu il s'agit et si celui-ci s'adresse à vous.

OUT NOW! The Serpent Rogue is available now on #Xbox Series X|S, #PS5, #NintendoSwitch and #PC! ????



Become the Warden and discover the mysteries of Mount Morbus. Craft unique and exciting potions, tame wild beasts and overcome the challenges set out before you! ???? pic.twitter.com/EVhumQoFoW