The Serpent Rogue annoncé sur Nintendo Switch

Team17 et Sengi Games viennent de dévoiler l'arrivée d'un nouveau titre sur PC et Nintendo Switch : The Serpent Rogue. Vous mettant dans la peau d'un alchimiste, vous devrez également prendre conscience du monde qui vous entoure et éviter des catastrophes engendrées par un excès de zèle de votre part. Attendu pour le 26 avril 2022 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

L'alchimie est l'un des ingrédients clés du gameplay de The Serpent Rogue et sa maîtrise sera déterminante pour la réussite de The Warden. Collectez et recherchez des ingrédients pour découvrir leurs usages, expérimentez différents mélanges pour créer des potions uniques et utilisez ces concoctions de diverses manières pour progresser dans un monde en constante évolution. Chaque action du gardien a un effet sur le monde en général ; par exemple, si trop d'objets sont abandonnés dans une zone, les rongeurs arriveront en masse pour causer des ravages ; si des corps ne sont pas enterrés, les goules seront attirées par leur odeur et laisseront la mort et la destruction dans leur sillage. Caractéristiques principales de The Serpent Rogue Un roguelike en bac à sable : Explorez le monde mystérieux de The Serpent Rogue ; les lieux et les objets sont aléatoires en raison des tempêtes qui balaient le pays.

Des permutations à profusion : Utilisez la magie et l'artisanat de l'alchimie pour créer de nouvelles tactiques afin de surmonter les nombreuses menaces et situations créées par la Corruption.

Cause et effet : Les actions du gardien ont des conséquences qui peuvent être utilisées à leur avantage, mais deviendra-t-il le héros de l'histoire... ou le méchant ?