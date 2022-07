The Rumble Fish - La licence sortira cet hiver sur consoles

Amateurs de jeu de baston 2D, voici quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser. Développé par Dimps, la série The Rumble Fish sortie initialement sur Arcade aura le droit à une sortie mondiale sur console dans le courant de l'hiver 2022 . Malheureusement le communiqué officiel reste encore assez flou et ne précise pas (encore) si la Nintendo Switch fera bien partie de ces fameuses consoles. En attendant, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier trailer qui se focus sur l'histoire de la licence.

The Rumble Fish est un jeu de combat en 2D. La version arcade a été développée en 2004. La version arcade de The Rumble Fish 2 est sortie en 2005, introduisant de nouvelles mécaniques de jeu et de nouveaux personnages. Ce jeu a gagné en popularité grâce à ses graphismes 2D épurés réalisés par S.M.A (Smooth Model Animation), ses personnages fascinants et son gameplay stratégique utilisant 2 types de jauges. La série de jeux fait l'objet d'un culte et est toujours jouée dans les tournois. Il convient de noter que la série n'est jamais sortie en dehors du Japon. Ce sera également la première fois que The Rumble Fish 2 passera sur les consoles.