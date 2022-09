The Rumble Fish 2 dévoile sa date de sortie et une version physique collector

On nous l'avait promise, c'est désormais confirmé. La licence The Rumble Fish débarque officiellement sur Nintendo Switch cette année avec la sortie de The Rumble Fish 2 le 8 décembre 2022 . Proposé sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, le titre aura également le droit à une édition physique collector incluant le jeu original The Rumble Fish, mais attention, cette édition sera disponible chez nous après la date de sortie officielle du 8 décembre. Voici le contenu exact de cette édition :

Un jeu d'arcade légendaire développé par Dimps en 2005. Ce jeu de combat a gagné en popularité grâce à ses graphismes léchés, ses personnages animés en S.M.A (Smooth Model Animation) et sa dimension hautement stratégique due à son système à 2 jauges. De plus, grâce aux ajouts de fonctionnalités next-gen, le jeu est encore plus simple à prendre en main.



Des mécaniques de combat soignées par un studio réputé pour ses jeux de combat

Le premier jeu de combat original de Dimps, un studio qui a travaillé sur de nombreux jeux de combat. Il n'a eu de cesse d'attirer les fans du genre depuis sa sortie en 2005, grâce à ses mécaniques exploitant 2 jauges (une pour l'attaque et une pour la défense) et ses graphismes 2D somptueux animés en S.M.A. (Smooth Model Animation).



De nouvelles fonctionnalités sur console pour une expérience de jeu moderne

La version console comporte de nouvelles fonctionnalités, comme un mode versus en ligne : une première pour la licence. Il exploite la technologie Netcode Rollback, qui permet de corriger la latence entre les joueurs, rendant l'expérience en ligne plus agréable. De plus, le jeu supporte désormais le format 16:9, propose une intelligence artificielle et un mode d'entraînement pour que vous puissiez en profiter depuis votre canapé.



Modes de jeu principaux

Arcade

Survie

Contre-la-montre

Mode versus

Entraînement

Galerie



L'histoire

Nous sommes à la fin du XXe siècle... Une catastrophe naturelle de grande ampleur a frappé l'est d'un pays. Le secteur financier a été anéanti et de nombreuses personnes ont perdu la vie.



À l'aube du XXIe siècle, le conglomérat PROBE-NEXUS, connu sous le nom de Probe, a entamé la reconstruction dans l'est de ce pays. Une capitale colossale a été bâtie grâce à des technologies de pointe. Les gratte-ciel vertigineux ont remplacé les vieux immeubles miteux, et le plus grand centre commercial du monde a été bâti, ainsi que tout un tas de bâtiments dédiés au divertissement. Cela a marqué la naissance d'un symbole pour le siècle à venir. Cet endroit a été baptisé Zone Prime.



Maintenant, dans un secteur sous-développé de la zone ouest, se trouve un endroit appelé le bidonville...