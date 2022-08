The Room Two - Les énigmes reprennent en août sur Nintendo Switch

Ayant connu son petit succès sur l'App Store d'Apple, la licence The Room a su se démocratiser et s'est offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Après un premier épisode paru en 2018 sur l'eShop, c'est au tour de sa suite sobrement intitulée The Room Two d'arriver ce mois-ci sur la console hybride. Attendu pour le 18 août 2022 au prix de 8,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Suite à la sortie de The Room sur Nintendo Switch™, l'équipe de Fireproof Games est ravie d'annoncer l'arrivée de sa célèbre suite sur le eShop.

Désormais retouché et remastérisé pour Nintendo Switch™, The Room Two poursuit le voyage de son prédécesseur en étendant grandement cette jouabilité basée sur les puzzles et l'exploration. Suivez une piste de lettres cryptiques envoyées par un mystérieux scientifique connu sous le nom de « AS » dans un monde tactile fascinant rempli d'inspection et de défis à relever.

Fonctionnalités majeures

Des puzzles captivants : Facile à prendre en main et dur à lâcher, The Room Two présente un captivant mélange de puzzles fascinants qui vous mèneront dans un voyage de mythes et de machines. Découvrez des messages cachés, déchiffrez des codes et déverrouillez des mécanismes sophistiqués à l'aide d'un monocle qui révèle les éléments invisibles.

Un travail artistique enchanteur : Avec une multitude d'objets grandement détaillés qui vous permettront de découvrir divers environnements à couper le souffle, The Room Two offre de nouveaux moyens de mettre vos compétences de résolution de puzzle à l'épreuve.

Une histoire passionnante : D'étranges lettres provenant d'un vieil ami vous attireront vers les profonds mystères de The Room Two. Ces lettres semblent s'étendre dans l'espace et le temps. La voie énigmatique qui s'ouvre devant vous attend, entrelacée de secrets, de mensonges et de périls.

Optimisé pour Nintendo Switch™ : Explorez The Room Two en utilisant l'écran tactile ou les capteurs de mouvement des Joy-Con™ pour une expérience tactile tellement naturelle que vous sentirez presque chaque clé tourner ainsi que le cliquetis de chaque verrou. La combinaison de mécaniques innovantes et de commandes interactives crée une expérience mémorable de bout en bout.