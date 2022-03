The Ramp dévale la pente et débarque à toute vitesse sur l'eShop

Si vous êtes en manque de jeux estampillés Tony Hawk et que vous cherchez une expérience plus simple et plus accessible, The Ramp pourrait vous faire de l'œil. Développé par Paul Schnepf (l'un des co-créateurs de Superflight et Islanders)derrière son tout nouveau studio Hyperparadise, ce projet indépendant vient proposer aux amateurs de glisse et de gameplays simples mais efficaces une expérience brodée à la perfection pour eux. Disponible sur l'eShop pour la modique somme de 4,99 euros, The Ramp saura vous proposer quelques minutes de détentes sur votre planche sans pression ni objectifs à remplir.

Conçu par un skateur pour les amateurs de skateboard, The Ramp offre un gameplay unique et satisfaisant avec des figures faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser. Pas d'éléments à débloquer, de scores ou de missions, juste vous, une planche et la possibilité de faire des figures, des pirouettes et des glissades sur un halfpipe, sans les fioritures de jeu habituelles.

