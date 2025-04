The Rabbit Haul - Un curieux mélange de Farming Simulator et de Tower Defense annoncé sur Nintendo Switch

Curieux mélange de farming simulator et de tower defense, The Rabbit Haul vient de nous offrir un trailer mettant en avant son histoire. Attendu pour 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Arrivant sur PC et Switch en 2026, The Rabbit Haul place les joueurs dans le rôle d'un adorable queue de coton qui tente de reconstruire sa ville natale après qu'elle ait été ravagée par un gang de ratons laveurs avides, le Trash Panda Posse. Pendant la journée, vous devez vous occuper de vos cultures, reconstituer vos réserves de nourriture et votre économie, arroser votre ferme, ajouter les produits récoltés à votre butin et faire pousser des plantes défensives qui vous aideront à repousser les envahisseurs. Soyez stratégique dans vos placements, car un jardin idéal utilisera les synergies créées entre des plantes harmonieuses.