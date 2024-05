The Quintessential Quintuplets - Spike Chunsoft sortira les jeux de la licence la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Série de mangas débutée en 2017 écrite et dessinée par Negi Haruba, The Quintessential Quintuplets a également eu le droit à une série de jeux vidéo qui n'avaient malheureusement pas franchi les frontières du japon jusqu'à présent. Spile Chunsoft compte bien rectifier le tir puisqu'ils viennent d'annoncer la sortie de 3 titres sur Nintendo Switch et supports concurrents dès le 23 mai prochain :

The Quintessential Quintuplets - Memories of a Quintessential Summer

The Quintessential Quintuplets - Five Memories Spent With You

The Quintessential Quintuplets Double Pack games

A propos de The Quintessential Quintuplets - Memories of a Quintessential Summer

Ce sont les vacances d'été ! Futaro (VA : Yoshitsugu Matsuoka) et sa jeune sœur Raiha (VA : Natsumi Takamori) ont été invités sur l'île privée des quintuplés.

Mais une tempête soudaine transforme ce qui devait être des vacances de trois jours et deux nuits en deux semaines de survie !

Quel sort attend les quintuplées dans cette aventure insulaire à couper le souffle ?



Les cinq héroïnes sont entièrement interprétées par des acteurs japonais populaires : Ichika Nakano (VA : Kana Hanazawa), Nino Nakano (VA : Ayana Taketatsu), Miku Nakano (VA : Miku Ito), Yotsuba Nakano (VA : Ayane Sakura), et Itsuki Nakano (VA : Inori Minase) !



Le jeu est également rempli de nouvelles illustrations créées spécialement pour le jeu !

Admirez les images des héroïnes en maillot de bain, en robe de mariée et les différentes expressions qu'elles affichent au cours de leurs journées sur l'île.

A propos de The Quintessential Quintuplets - Five Memories Spent With You Ichika Nakano, Nino Nakano, Miku Nakano, Yotsuba Nakano et Itsuki Nakano partent en voyage de fin d'études à Okinawa avec le protagoniste Futaro Uesugi (VA : Yoshitsugu Matsuoka) et sa jeune sœur Raiha (VA : Natsumi Takamori).

En préparation d'une relation à distance après l'obtention de son diplôme, Futaro veut réaffirmer ses sentiments à la fille à qui il a fait des aveux.

Son but est de l'embrasser lors d'un voyage de fin d'études.

Qu'adviendra-t-il de leur amour ?



Le scénario du jeu est totalement nouveau, permettant aux joueurs d'avouer leurs sentiments à n'importe laquelle des quintuplées.

Le jeu présente également le décor coloré d'Okinawa, ainsi que des illustrations originales et d'autres éléments qui expriment l'attrait d'un voyage de fin d'études !

Source : Nintendo