The Procession to Calvary s'offre une sortie en boîte sur Nintendo Switch

Après une sortie en juillet 2021 , le point & click The Procession to Calvary s'apprête à s'offrir une seconde sortie sur Nintendo Switch et PS4. Un partenariat a en effet été trouvé entre DIGERATI et l'éditeur français Red Art Games pour sortir le jeu en version physique. Les pré-commandes ouvriront le jeudi 2 décembre à 17 heures sur la boutique de Red Art Games. Il y aura en tout 2800 exemplaires pour la version Nintendo Switch, au tarif de 29,99€.

Hourra ! La guerre sainte est terminée ! Vos oppresseurs ont été repoussés, les églises de l’Ancien dieu sont en ruines et des milliers d’innocents ont été tués ! Mais tout n’est pas rose : le tyran Pierre le divin vous a échappé et on vous a chargée de le débusquer... The Procession to Calvary est un jeu d’aventure pythonesque qui vous fait traverser un décor truffé de détails constitué de centaines de tableaux de la Renaissance. Caractéristiques: Pointer et cliquer : une interface de point and click traditionnelle avec un menu d’interactions verbales et un inventaire simple pour accéder aux précieux objets glanés Artwork Renaissance : des tableaux de Rembrandt, Botticelli, Michel-Ange et bien d’autres réunis dans un seul et même monde Musique classique : une bande-son sélectionnée pour renforcer l’esthétique du jeu. Appréciez la musique de compositeurs tels que Vivaldi, Bach ou encore George Frideric Handel Meurtre optionnel : tuez qui vous voulez sur votre route et passez les énigmes qui ne vous inspirent pas. Mais prudence : vos actions pourraient revenir vous hanter... Non-sens : Mais rassurez-vous : si certaines blagues sont discutables, les énigmes, elles, sont très terre à terre !

Source : Nintendo