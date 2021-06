The Procession to Calvary : revisitez la Renaissance façon Monty Python sur Nintendo Switch

The Procession to Calvary est un point & click loufoque nous invitant à revisiter la période de la Renaissance dans un délire que n'aurait pas renié les Monty Python. Créé à partir de centaines de tableaux de la Renaissance, The Procession to Calvary fait en effet irrémédiablement pensé aux animations créées par Terry Gilliam pour les films et les séries télé de la célèbre troupe de comiques britanniques notamment pour leur cultissime série Monty Python's Flying Circus. Totalement absurde, avec des dialogues hilarants, le jeu propose néanmoins des énigmes plus ou moins corsés qu'il est d'ailleurs possible de zapper, le jeu restant une expérience amusante avant tout. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le trailer et la présentation de The Procession to Calvary ci-dessous.

The Procession to Calvary sera disponible le 1er juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€ . Vous pouvez précommander le jeu dès aujourd'hui ICI.