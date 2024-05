The Prisoner of the Night annoncé sur Nintendo Switch

L'éditeur eastasiasoft nous propose de découvrir en mai un nouveau jeu d'action-plateforme dénommé The Prisoner of the Night. Disponible à partir du 8 mai 2024 au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Nartide est une adorable jeune fille qui vivait avec ses parents dans une grande maison jusqu'au jour où, ignorant les conseils de sa mère, elle s'est endormie sans couverture pour se protéger. Cette nuit-là, le vent glacé de la nuit, appelé Cruviana, s'est engouffré à travers la fenêtre et a fait de la petite Nartide, sa prisonnière. Coincée dans une nuit éternelle, Nartide doit trouver la lumière de sa vie, puis chercher un moyen de rentrer à la maison.

The Prisoner of the Night est un jeu d'action-plateforme à défilement latéral présenté dans un style 2.5D à l'ambiance cauchemardesque où l'adorable fillette Nartide doit survivre à de terribles monstres et pièges lors de la nuit la plus sombre et effrayante de sa vie. Préparez-vous à guider Nartide à travers 159 niveaux déjantés et terrifiants, où chaque pas peut la conduire vers une mort atroce et douloureuse !

Fonctionnalités :