The Pokémon Company présente Pokémon Journée Radieuse et Pokémon Soirée Électrisante

Nous sommes à moins de 20 jours du 30ème anniversaire de la licence Pokémon. Pour l'occasion, The Pokémon Company International a d'ores et déjà démarré les festivités, notamment avec une nouvelle vidéo mettant en avant plusieurs célébrités nous parlant de leur Pokémon préféré (si jamais, le Pokémon préféré de votre serviteur est Lanturn...).Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous.

En plus de cette vidéo, The Pokémon Company International en a également profité pour annoncer Pokémon Journée Radieuse et Pokémon Soirée Électrisante. Rassurez-vous, il ne s'agit pas des noms de la 10ème Génération de monstres de poche. Il s'agit d'événements physiques qui prendront vie tout le long de l'année pour votre notre passion commune.

Tout au long de l’année, les fans pourront venir faire la fête en personne lors des évènements « Journée Radieuse » et « Soirée Électrisante ». Ces évènements sont conçus pour les fans de tous les âges, et leur permettront de créer des liens avec d’autres Dresseurs et Dresseuses de façons interactives et immersives. Les évènements « Journée Radieuse » raviront les familles, tandis que les évènements « Soirée Électrisante » réserveront plusieurs surprises pour les fans qui ont grandi avec Pokémon. Plus d’informations sur Journée Radieuse et Soirée Électrisante seront disponibles prochainement.

Source : Pokemon