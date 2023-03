The Pokémon Company à la recherche d'un Directeur de Développement calé en NFT

Alors que bon nombre de joueurs espèrent que The Pokémon Company et Game Freak fassent évoluer leur politique concernant le rendu des jeux (coucou Pokémon Écarlate et Pokémon Violet), la réalité du milieu semble tout autre. Repéré sur la Toile il y a quelques jours, il semblerait que The Pokémon Company International vienne de publier une offre d'emploi pour un directeur de développement d'entreprise. La particularité de l'offre ? En plus d'une myriade de compétences requises pour un poste de cet envergure, la maîtrise du web 3.0, exploitant notamment Blockchain NFT et autre métaverse, s'est glissée dans la liste des connaissances à avoir. L'offre est d'ailleurs disponible sur le site de greenhouse si vous souhaitez y jeter un coup d'oeil.

Cette annonce est d'autant plus intrigante que The Pokémon Company a récemment poursuivi la société Pokémon Pty Ltd en justice car elle faisait la promotion d'un jeu NFT dénommé PokéWorld, où la base du titre était la génération d'objets NFT à créer et échanger pour nourrir nos monstres de poche. Un cauchemar pour beaucoup. Alors, réelle ambition de plonger la licence mondialement connue dans le monde du NFT via de futurs jeux, ou tout simplement l'envie de comprendre et maîtriser de nouveaux domaines ? La question reste entière.

Source : Greenhouse