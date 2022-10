The Pinball Wizards va vous faire perdre la boule sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'une petite expérience un peu barrée pour cette fin de mois, The Pinball Wizards est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le titre de Frosty Pop, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Oh, jeune Apprenti(e) ! Au sommet de la Montagne de l’Ombre, au pied de la tour du château, la sagesse placée en vous s’accomplira. Un jeu de donjon flipper vous attend pour tester vos aptitudes !

Le sorcier du flipper (The Pinball Wizard) est un jeu d’aventure et d’arcade où le personnage principal est propulsé dans l’action par un ensemble de leviers, comme la balle dans un flipper. Chaque niveau du jeu est une zone contenue dans une tour. Le but du jeu est de survivre et d’atteindre le sommet de la tour.