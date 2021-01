The Pillar : Puzzle Escape - Un monde énigmatique en 3D vous attend sur Nintendo Switch

Quoi de mieux qu'un jeu de puzzle en 3D pour vous triturer les méninges ? Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 13 janvier 2021 au prix de 9,99€, eastasiasoft et Paper Bunker vous proposent de découvrir les secrets d'une île étrange dans The Pillar : Puzzle Escape. Afin d'en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous son trailer de présentation, accompagné d'un descriptif officiel.

Mêlant habilement mystère et résolution d'énigmes, The Pillar s'aventure dans un monde inconnu rempli d'énigmes et de vues panoramiques. Explorez des îles qui offrent chacune un environnement unique et des secrets à découvrir. Restez conscient de votre environnement qui change et évolue comme un rêve lucide. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous vous rapprochez de la sortie du labyrinthe mythique et vous vous réveillez de la cage élaborée qui vous a piégé à l'intérieur !