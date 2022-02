The Perfect Pencil - Un nouveau jeu de plateforme psychologique annoncé sur Nintendo Switch

Création directement issue du Studio Cima, The Perfect Pencil propose aux joueurs de découvrir une aventure narrative atypique. Si nous n'avons pas encore de date de sortie visible à l'horizon, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu, ainsi qu'un descriptif qui vous expliquera un peu plus ce qui vous attend dans le jeu.

Avec des éléments de combat et de plateforme s'inspirant de jeux d'action-aventure comme Hollow Knight et la profondeur psychologique des personnages, typique de jeux comme Celeste et Limbo, cette combinaison est magnifiquement enveloppée dans un style artistique dessiné à la main. The Perfect Pencil vise à mettre les joueurs au défi de comprendre et d'affronter des situations inconfortables qui découlent de leurs peurs et de leurs angoisses - un sujet très présent dans l'air du temps - dans le cadre d'une expérience totalement captivante.

Au fur et à mesure que vous vous promenez dans des paysages époustouflants, la signification des lieux commence à devenir évidente. Le monde est plein de sens, les personnages sont des métaphores et des personnifications, et tout n'est pas aussi chaotique qu'il n'y paraît. Cette terre est le miroir des émotions, représente les réactions psychologiques à la peur et reflète les humeurs humaines. Le voyage du personnage principal est également le reflet de sa croissance personnelle et tout au long de son parcours, les joueurs seront confrontés à des décisions qui remettront en question leur perception de la psyché humaine.

Des interactions engageantes et inhabituelles, des choix difficiles, une exploration surprenante et des combats rapides maintiendront l'intérêt du jeu pendant que la narration se dévoile. Ce jeu possède son propre langage, plein d'humour et d'allégories, qu'il utilise parallèlement à un gameplay immersif, pour parler intimement au joueur.

"Je suis tellement fier et excité d'annoncer enfin The Perfect Pencil, un projet réalisé avec amour, attention et engagement", déclare Stefano Rauzi, directeur du studio. "Il est né de l'idée de raconter une histoire personnelle de lutte psychologique, à travers l'interaction avec des personnages particuliers et à multiples facettes. Le jeu vidéo offre la possibilité de créer une expérience immersive qui, je l'espère, permettra aux joueurs de se confronter et de découvrir quelque chose sur eux-mêmes tout en construisant leur propre parcours. The Perfect Pencil est notre tentative de créer une expérience narrative unifiée qui englobe un élément vulnérable et magnifique de la condition humaine."